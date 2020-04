Cette carte de bingo du «Horacio show» est parfaite

Le nombre des produits dérivés découlant des conférences de presse du gouvernement chaque jour est impressionnant.

Le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, ne doit pas en croire ses yeux quand il voit le nombre de vidéos sur Internet dans lesquelles il est la vedette principale.

Mais là, on ne vous parle pas d'une vidéo ou d'un mème.

On s’est fait envoyer une carte de bingo du «Horacio show» par deux lectrices du Sac, Eden et Catherine, et elle vaut la peine qu’on vous la partage.

«Ma meilleure amie et moi avons créé un BINGO pour le “Horacio Show”, afin d’égayer les conférences de presse quotidiennes», nous ont-elles écrit.

C’est très drôle.

En espérant que ça vous divertisse un peu chaque jour, 13 h!

(Pssst! Elles indiquent aussi que la carte peut se transformer en «drinking game». Ça pourrait être la prochaine activité de votre party ZOOM. On dit ça, on dit rien...)

N'oubliez pas de vous laver les mains...