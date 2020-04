Pink annonce avoir eu le coronavirus et est très en colère contre le gouvernement américain

La chanteuse américaine Pink a annoncé sur Instagram, samedi, qu’elle et son fils de trois ans ont tous les deux eu le coronavirus dans les dernières semaines.

«Il y a deux semaines, mon fils Jameson et moi avions des symptômes de la COVID-19. Heureusement, notre médecin de famille avait accès aux tests pour dépister le coronavirus, et nous avons testé positif. Nous étions déjà confinés à la maison, nous le sommes restés et nous avons pu suivre les indications du docteur. Après deux semaines, nous avons eu notre deuxième test, nous sommes maintenant guéris.»

La chanteuse poursuit alors en blâmant le gouvernement américain pour sa gestion de la crise sanitaire. «L'administration a échoué à rendre les tests accessibles à la population et c’est une grande tragédie. Cette maladie est sérieuse et bien réelle. Les gens doivent savoir que ce virus affecte les vieux et les jeunes, les gens en parfaite santé et les autres, les riches, les pauvres. Nous devons tester la population gratuitement si nous voulons pouvoir protéger nos familles, nos jeunes, nos amis et notre communauté.»

Nicky Nelson/WENN.com Pink, son mari Carey Hart et leurs enfants Jameson à gauche et Willow Sage à droite.

Don d’un million

La femme de 40 ans poursuit en annonçant qu’elle fait un don de 500 000$ au fond d’urgence du Temple University Hospital, à Philadelphie, en l’honneur de sa mère Judy Moore, qui y a travaillé pendant 18 ans. Elle fait également don d’un autre 500 000$ au fond d’urgence de la ville de Los Angeles pour tenter d’aider la ville à gérer la crise de la COVID-19.

«Merci à tous nos travailleurs du réseau de la santé et à tous ceux qui travaillent pour nous protéger. Vous êtes nos héros! Les deux prochaines semaines seront cruciales: restez à la maison. Restez. À. La. Maison.»

