On a regardé le «live» de Jean-Marc Parent et voici ce que vous avez manqué

Dimanche soir, on a fait comme environ 50 000 Québécois et on a ouvert notre Facebook pour regarder Jean-Marc Parent s’amuser en direct sous nos yeux.

On s’entend, on avait hâte de flasher nos lumières à 20h30, mais il s’est passé une coup’ d’affaires avant aussi.

Pour le contexte, en souvenir de la très populaire Heure JMP, Jean-Marc Parent était de retour à l'animation, pour une édition toute spéciale, ce dimanche, en direct de Facebook.

À 20h, comme à l'époque, Jean-Marc était donc là pour «Le live JMP», également diffusé sur les radios Énergie.

L’humoriste de 58 ans nous avait dit sur sa page qu'il était un peu nerveux, mais ça s’est très bien passé.

VOICI CE QUE VOUS AVEZ MANQUÉ:

Le direct a commencé avec un montage des bonnes années de l’heure JMP. Déjà, les nostalgiques étaient conquis, comme on pouvait lire dans les commentaires des internautes.

Capture d'écran Facebook Jean-Marc Parent

Capture d'écran Facebook Jean-Marc Parent

Jean-Marc était dans sofa, mais il était aussi accompagné de trois membres de son équipe, chacun chez eux. On les a vus quelques fois pendant le direct.

Parent a répété au moins 17 fois qu’il était hypocondriaque.

Capture d'écran Facebook Jean-Marc Parent

Il a aussi demandé souvent aux gens de rester à la maison.

JMP a raconté une histoire impliquant une visite à l’urgence à cause de son urine qui était mauve.

On n’était pas capable d’arrêter de regarder les Lysol derrière Jean-Marc pendant tout le live.

Capture d'écran Facebook Jean-Marc Parent

Denis Coderre n’a cessé de commenter pendant les 30 premières minutes. Un grand fan!

Au pic de l’émission, soit vers 20h30, presque 60 000 Québécois participaient au direct.

À 20h30, le public a été invité à flasher ses lumières en choeur. ENFIN! Un montage récent avec du flashage de lumières était prêt pour cette occasion aussi.

Capture d'écran Facebook Jean-Marc Parent

En revenant du flashage de lumières: surprise! Rachid Badouri s’est invité dans le live. Il est finalement resté 40 minutes.

Il n’a fallu que quelques instants pour que Rachid mentionne le Lysol derrière l’animateur.

Capture d'écran Facebook Jean-Marc Parent

Apparemment, Jean-Marc n’avait même pas remarqué cet élément de son décor. Ça l’a fait rire.

C’est là qu’on a appris que tous les membres de l’équipe de Jean-Marc en ont aussi.

Capture d'écran Facebook Jean-Marc Parent

Qui se ressemble s’assemble.

Même si Jean-Marc avait annoncé une édition spéciale de 30 minutes, le direct a pris fin vers 21h15, pour une durée totale de 1h30.

JMP n’a pas fermé la porte à un retour de l’édition spéciale! «Peut-être pas la semaine prochaine, mais à moment donné.»

À suivre. Et Merci Jean-Marc!

L'heure, qui a déjà été visionnée par plus de 400 000 Québécois, est disponible ici:

