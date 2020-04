Des participants à «La Voix» vont offrir une nouvelle chanson par semaine

Ce n’est pas parce que La Voix est suspendue que les participants de cette année ont perdu la leur!

Rusés comme des renards, quelques candidats de l’actuelle saison de la populaire émission se sont réunis avant la mise en place des strictes règles de confinement pour enregistrer quelques reprises inédites.

• À lire aussi: Lady Gaga annonce que 35 millions ont été amassés pour la COVID-19 et participera à un concert monstre



C’est ainsi que chaque dimanche à 19 heures, les téléspectateurs habitués à profiter de La Voix pendant cette plage horaire pourront se tourner vers les réseaux sociaux pour combler, en partie, leur besoin.

La première capsule mise en ligne propose une interprétation du désormais classique Old Town Road, de Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, par Raff Pylon (l’instigateur du projet), Francis Degrandpré et Big Time Lew.

À voir aussi sur le Sac de Chips: