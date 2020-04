Lady Gaga annonce que 35 millions ont été amassés pour la COVID-19 et participera à un concert monstre

Ce n’est pas parce qu’on est confinés chez nous qu’on ne peut pas assister à des concerts.

Lundi soir, lors d’une conférence de presse de l’organisme Global Citizen et de l'Organisation mondiale de la santé, Lady Gaga a annoncé que le 18 avril prochain, certains des plus grands artistes du monde se réuniront pour le concert One World: Together at Home.

Le concert sera diffusé en simultané sur les réseaux ABC, NBC, CBS, iHeartMedia et Bell Media ainsi que sur Youtube, Instagram, Twitter et Facebook.

• À lire aussi: On a regardé le «live» de Jean-Marc Parent et voici ce que vous avez manqué

Lors de la conférence, Gaga a aussi annoncé qu’en moins d’une semaine, Global Citizen avait amassé plus de 35 millions de dollars pour lutter contre la pandémie mondiale.

Par contre, le concert ne servira pas à amasser des fonds mais aura plutôt pour but de rendre hommage aux travailleurs du réseau de la santé qui combattent cette maladie sur les premières lignes.

• À lire aussi: Pink annonce avoir eu le coronavirus et est très en colère contre le gouvernement américain

«Rangez vos porte-monnaie... relaxez et profitez du spectacle, vous le méritez», a affirmé l'interprète de Shallow.

One World: Together at Home réunira entre autres John Legend, Lizzo, Billie Eilish, Alanis Morissette, Eddie Vedder, Sir Elton John, Paul McCartney et Stevie Wonder, et sera animé par Stephen Colbert, Jimmy Fallon et Jimmy Kimmel.

À VOIR AUSSI: