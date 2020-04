[VOTRE HORACIO DU 7 AVRIL] «La monogamie est préférable de ce temps-ci», dit M. Arruda

Le Québec attend chaque jour les conseils du gouvernement du Québec concernant la COVID-19, mais plus particulièrement ceux du directeur de la santé publique, le Dr Horacio Arruda.

À partir de maintenant, pour ne rien ne manquer, nous vous offrons... «Horacio d’aujourd’hui», c’est-à-dire un compte-rendu des meilleurs moments de la journée de M. Arruda.

Monogamie et jambon aux ananas

On ne s'attendait pas à ce genre de déclaration, mais vraiment pas.

Après que M. Legault ait dit à la blague qu’il fallait mieux s’en tenir à un(e) conjoint(e), M. Arruda a répliqué qu’en effet, «la monogamie est préférable de ce temps-ci».

M. Legault s’est visiblement trouvé un peu trop drôle.

Aussi, laissez faire Pâques en famille. Horacio nous dit que ce n’est pas le temps de faire un «jambon aux ananas» pour Pâques et d’inviter sa «belle-sœur, son beau-frère» et ce, «même si on pense qu’ils sont fiables».

«Ce n’est pas le temps de faire ces éléments-là», a-t-il ajouté.

À l’instar des tartelettes portugaises, le jambon aux ananas sera-t-il plus en demande en raison des paroles d’Horacio dans les épiceries?

Un certain Daniel Riou indique même que si ce n’est pas déjà acheté, il faut oublier ça.

On a le goût de dire : «Ben là!»

Grâce à la déclaration du docteur Arruda, oubliez ça trouver un ananas ou un jambon lors de votre épicerie hebdomadaire si c'est pas déjà acheté. #COVID19 — Daniel Riou (@Daniel_Riou) April 7, 2020

