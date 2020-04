Vous pouvez revivre la légendaire rivalité Canadien-Nordiques comme si on était en 1993

Le hockey vous manque? Les Nordiques vous manquent? Les chicanes vous manquent (on sait pas pourquoi mais ça se peut)?

On a une solution pour tout ça.

La rivalité Canadien-Nordiques a repris vie grâce à TVA Sports alors que la chaîne diffuse les six rencontres de la série de 1993 entre les deux formations et ce, tous les soirs à 19 h, du lundi 6 avril jusqu’au samedi inclusivement.

Photo Les Archives Le Journal de Montréal Série de la Coupe Stanley 1993 opposant le Canadien de Montréal aux Nordiques de Québec du 18 au 28 avril 1993 Montréal gagne la série 4-2 Brian Bellows (23), Ron Hextall (27), Claude Lapointe (47) et Adam Foote (52) Photo Les Archives / Le Journal de Montréal DOSSIER CANADIENS 1993 - Série Nordiques vs Canadiens

Favoris avant le début des hostilités, les Nordiques avaient pris l’avance en remportant les deux premières rencontres à Québec. MAIS, les Canadiens sont toutefois revenus de l’arrière pour gagner les quatre matchs suivants et la série; une première étape pour le Tricolore vers sa dernière conquête de la Coupe Stanley.

Photo d'archives L’édition 1992-93 du Canadien n’avait eu besoin que de 20 matchs en séries éliminatoires pour soulever le précieux trophée.

Revoyez ou vivez pour la première fois cette série de 1993 : une confrontation entre Patrick Roy et Ron Hextall qui ont chacun connu des difficultés, une visite de Jacques Demers à la Basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, un Patrick Roy qui doit mystérieusement sortir quelques minutes lors d’une rencontre, des duels d’entraîneurs entre Jacques Demers et Pierre Pagé, des vedettes absentes des Nordiques qui sont engueulés sur le banc par leur entraîneur, et une routine d’avant-match d’Hextall qui dérange lors de la période d’échauffement.

