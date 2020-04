Ce sketch sur des parents «à boutte» en confinement avec Florence Longpré vous fera rire ou pleurer

La comédienne Florence Longpré et l'humoriste Pascal Cameron ont publié une vidéo hilarante sur les réseaux sociaux cette semaine.

Non, ça n'implique pas Gaby Gravel, quoique celle-là était hilarante aussi.

Pascale Renaud-Hébert, Florence Longpré et Pascal Cameron ont décidé d'unir leur talent pour créer le sktech Lettre d'excuse à Monsieur Simon, qui rend hommage aux enseignants et aux éducateurs et qui souligne leur travail remarquable.

On peut y voir deux jeunes parents qui, au fil des anecdotes, font comprendre qu'ils sont totalement dépassés par la situation et qu'ils sont «à boutte» d'être confinés 24 heures par jour avec leur progéniture.

«Un gros câlin à tous les professeurs aux éducateurs éducatrices et à tous les parents qui ont de la broue dans le toupet !!! On pense à vous. Ps: le chien va bien...» pouvait-on lire sous la publication.

Le sketch Lettre d'excuse à Monsieur Simon est rapidement devenue viral. Au moment de mettre en ligne, la vidéo a été partagée plus de 10 000 fois et a récolté quelques 5 000 mentions «J'aime».

