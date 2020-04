Une vidéo montre comment la toux peut propager le coronavirus dans une épicerie

Des scientifiques finlandais ont réalisé une modélisation 3D démontrant la façon dont des gouttelettes infectées par le virus mortel peuvent voyager dans les allées d’un supermarché.

Une étude rapidement mise sur pied par des chercheurs de l’université Aalto d’Helsinki en Finlande a permis d’en apprendre davantage sur la manière dont se comportent les particules aérosols propulsées par la toux, les éternuements ou le simple fait de parler.

• À lire aussi: Caroline Néron nous montre comment faire des masques à l’aide de ses vieux g-string

Et les résultats préliminaires auxquels sont arrivés les scientifiques prouvent qu’il est préférable d’éviter les espaces intérieurs hautement fréquentés puisque les particules aérosols potentiellement infectées du nouveau coronavirus peuvent se maintenir dans les airs plus longtemps qu’on ne le croyait auparavant.



Les minuscules gouttelettes émises par nos voies respiratoires peuvent, en effet, selon l’étude, former un genre de nuage lorsque nous toussons, éternuons ou parlons.



Ce nuage se dispersera ensuite dans les allées environnantes, en l’espace de quelques minutes, aidé notamment par la ventilation du bâtiment.

• À lire aussi: Les 27 meilleures photos de gens en confinement qui se font une robe avec un oreiller



«Une personne infectée par le coronavirus peut tousser et s’en aller, mais elle laisse derrière elle d’infimes particules aérosols infectées par le virus. Ces particules peuvent ensuite entrer dans les voies respiratoires d’autres personnes circulant dans les environs», a expliqué le professeur adjoint Ville Vuorinen.

Une vidéo d’une modélisation 3D expliquant le phénomène a, de plus, été rendue disponible sur YouTube:

En revenant de l’épicerie, n’oubliez pas de vous laver les mains, en français:

Et en anglais!