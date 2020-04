Pénélope McQuade en larmes après un geste de bienveillance à l'épicerie

Nous sommes maintenant confinés à nos domiciles depuis près d’un mois.

Pour plusieurs gens, ceci veut dire que leur contact avec d’autres humains est très limité. Bien sûr, cela n’exclut pas certaines personnalités connues comme Pénélope McQuade.

Dans un long témoignage publié sur sa page Facebook, l’animatrice a raconté une mésaventure qui lui est arrivée la semaine dernière alors qu’elle faisait des courses pour sa mère.

«Donc, je tire avec entrain, de mes mains 7 fois lavées -entre le poissonnier, la boulangerie, la fromagerie et cie-, mon caddie à roulettes bien plein, mon sac IKEA pesant fortement sur mon épaule et m'empêtre dans moi-même, tombant en pleine face avec un cri tout ce qu'il y a de moins gracieux. Sérieux, je tombe fort.»

Même si on est en période de distance sociale, deux âmes charitables ont tout de même insisté pour lui venir en aide.

«Deux personnes, un joli jeune homme et une femme avec un non moins joli masque maison à pois se précipitent à mon secours. Ayant intégrée rapidement que je suis une pestiférée potentielle, je leur crie (vraiment trop fort) "on n'a pas le droit de se toucher, on n'a pas le droit de se toucher!" Le joli jeune homme me regarde, en me prenant le coude de ses blanches mains -probablement 7 fois lavées- "quand même, je vais vous aider à vous relever madame", pendant que la femme au joli masque me prend l'autre coude. Et hop, je me retrouve sur mes pieds, comme quand ma mère et mon père me levaient chacun de leur côté, pour que je bondisse par-dessus les trottoirs. Avec bienveillance et détermination.»

Après cet acte de bienveillance, Mme McQuade raconte s’est effondrée en larmes.

«Ce qu'il me reste, c'est la certitude que je peux vivre encore un peu sans être touchée par des mains, mais que je ne pourrai jamais, jamais survivre sans être touchée par la bonté.»

