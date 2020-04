À 93 ans, elle reçoit 150 bières en cadeau après avoir tenu une pancarte «J’ai besoin de bière»

Une aînée de la Pennsylvanie a vu son souhait être exaucé après avoir manifesté sa crainte de manquer de bière.

Confinée chez elle comme la plupart des personnes de son âge sur le continent, Olive Veronesi, 93 ans, a vu ses stocks de précieux liquide houblonneux décroître au cours des derniers jours.

Ne pouvant évidemment pas se rendre au dépanneur le plus près pour s’y acheter une caisse de 12, l’ingénieuse résidente de Seminole s’est confectionnée une pancarte sur laquelle on pouvait lire «I NEED MORE BEER!!» (J’ai besoin de plus de bière!!), comme le rapporte la station KDKA-TV.

La photo de la nonagénaire tenant sa Coors Light et sa pancarte à la fenêtre de sa résidence a ensuite connu une popularité phénoménale sur les réseaux sociaux.



Cela est venu aux yeux de la marque de bière légère et flairant l’opportunité d’un bon coup publicitaire, ses administrateurs ont eu la gentillesse de régler le problème de la vénérable dame en lui livrant 150 cannettes de sa bière préférée.

«J’étais sur ma dernière caisse de douze. Je prends une bière à chaque soir. Vous savez, la bière contient des vitamines. C’est bon pour vous, tant que vous n’en abusez pas», a dit la souriante aînée, qui s’en est débouchée une aussitôt les livreurs arrivés.



Le porte-parole de la brasserie Molson Coors, Mark Linder, a quant à lui déclaré: «Mes associés et moi avons pris 10 caisses et sommes partis chez elle. Nous nous sommes assurés qu’Olivia ait sa bière pour qu’elle continue sa diète santé d’une Coors Light par jour».

Avec ses 150 canettes, madame Veronesi devrait donc être capable de durer 150 jours si elle maintient le rythme d’une bière quotidiennement.

150 jours, c’est 5 mois. Ça nous mène donc à la mi-septembre.

Espérons qu’elle puisse sortir de chez elle rendu là!

