Une famille québécoise danse en confinement et ses vidéos sont virales

Une famille de Trois Rivières occupe sa quarantaine (et la nôtre) avec ses vidéos de danse sur des chansons connues, déjà partagées des centaines de fois.

On peut apercevoir les vidéos sur le Tiktok d’une des filles, Alexa, et partagées sur Facebook par la mère, l’infirmière Cindy Guimond.

Cindy, Éric et leurs filles Alexa, Lilly-Jade et Nellie inventent et performent de courtes chorégraphies sur des chansons comme Rasputin de Bunny M, Can't touch this de MC Hammer et Everybody des Backstreet Boys.

On a aussi un coup de coeur pour leur vidéo de bloopers.

On trouve juste que ça manque (un peu) de Ginette Reno.

