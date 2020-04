Notre héroïne du jour: Sabrina Jalbert, infirmière en prévention et contrôle des infections

En ces temps de crise, le Sac de chips a décidé de remercier un héros ou une héroïne quotidiennement. Ils sont plusieurs à tenir le fort à leur façon: infirmière, concierge, caissière, camionneur, médecin, parent à la maison, enseignant à distance, etc. Pensons à eux!

Chaque soir de la semaine à 19h, découvrez notre héros du jour sur la page Facebook du Sac de chips.

Voici notre héroïne du 16 avril: Sabrina Jalbert, infirmière au CIUSSSE-CHUS, à Sherbrooke, et conseillère en prévention et contrôle des infections.

«Elle est très dévouée et se donne sans compter ses heures depuis le début de la pandémie comme tous les travailleurs de la santé qui mettent en péril leur santé et la santé de leur famille. Bravo, ma belle, on t’aime!» Un message qui nous est venu de sa belle-mère Hélène.

• À lire aussi: «J’ai eu peur, j’ai eu envie de me défiler»: le témoignage poignant d’une infirmière québécoise

Merci, Sabrina, et merci à nos anges gardiens du réseau de la santé!

Pour découvrir nos autres héros et héroïnes, c'est ici:

• À lire aussi: Frédérick Beaulieu, camionneur de Notre-Dame-du-Bon-Conseil

• À lire aussi: Rachel Filion, traductrice en LSQ du guide d’autosoins COVID-19

• À lire aussi: Diane, gérante d'épicerie pour que nous ne manquions de rien

Si, comme Hélène, vous souhaitez remercier quelqu'un publiquement, envoyez-nous une photo, son nom et quelques lignes qui expliquent pourquoi le Québec devrait lui dire merci. Vous pouvez le faire par la messagerie de notre page Facebook, ici, ou à l’adresse suivante: caroline.g-murphy@quebecormedia.com

À VOIR AUSSI