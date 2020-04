Voici de quoi a l’air l’intérieur des maisons des stars confinées

Samedi soir avait lieu le concert mondial virtuel «One World: Together at Home».

Initié par Lady Gaga, ce concert en soutien aux soignants luttant contre le nouveau coronavirus se voulait une «lettre d'amour au monde», afin de le «rassembler».

Les vedettes étaient présentes en grand nombre, en faux direct du confort de leur maison. Et quand on parle de confort, on veut vraiment dire confort.

Voici le décor de confinement de plusieurs des célébrités vues samedi soir:

Les Rolling Stones

«One World: Together at Home»

Lady Gaga, dans le confort de son studio maison

«One World: Together at Home»

«One World: Together at Home»

Elton John dans son jardin avec son panier de basket

«One World: Together at Home»

Keith Urban, dans son studio personnel tellement grand qu'il pouvait rentrer trois lui-même

«One World: Together at Home»

Victoria et David Beckham

«One World: Together at Home»

Camila Cabello & Shawn Mendes dans leur confort douillet

«One World: Together at Home»

Paul McCartney

«One World: Together at Home»

Stevie Wonder

«One World: Together at Home»

Billie Joe Armstrong (le chanteur de Green Day)

«One World: Together at Home»

Céline Dion

«One World: Together at Home»

Andrea Bocelli

«One World: Together at Home»

Taylor Swift

«One World: Together at Home»

Jennifer Lopez et son installation chaleureuse à l'extérieur

«One World: Together at Home»

«One World: Together at Home»

John Legend et ses grammys

«One World: Together at Home»

Billie Eilish

«One World: Together at Home»

Lizzo (qui aurait pu être chez Billie Eilish)

«One World: Together at Home»

(Et qui aurait pu être toute nue?)

Bravo à tous, et merci!

#RestezChezVous

