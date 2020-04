Cohue au Ashton : les gens de Québec n’en pouvaient plus d’attendre

Les restaurants Chez Ashton ont rouvert progressivement mercredi et on dirait que les gens de Québec n’en pouvaient plus d’attendre.

Un mois après la fermeture des établissements, ils étaient plusieurs clients à se rendre sur la rue Marais, dans leur voiture. Il n'était pas question de passer un jour de plus sans leur poutine favorite.

Il y a beaucoup d'amateurs de poutine par ici! pic.twitter.com/Cj2XGSxS1g — Dominique Lelièvre (@dmnqJDQ) April 22, 2020

«Ça pressait ! C’est un manque psychologique», a déclaré Marie-Josée Laberge au Journal de Québec.

«Ça fait un mois que j’attends de manger une poutine sauce piquante extra sauce... On a trois enfants à la maison qui en voulaient aussi, alors on attend !», a témoigné une autre cliente, Suzie.

Les succursales de Jules-Verne et de Saint-Nicolas ont également repris du service mercredi. Les trois établissements ont seulement ouvert leur service à l’auto.

Photo Stevens Leblanc

Ç’a donné une file monstrueuse d’automobiles qui étonne assurément les non-résidents de la Vieille Capitale.

«C’est tellement triste», s’est exclamé un collègue du Sac de chips montréalais.

«Elle n’est même pas tant bonne la poutine du Ashton», a renchéri un collègue originaire de la Beauce.

Ces deux individus n’ont clairement rien compris au plaisir gustatif.

Une fois de plus, les spécialistes tenteront de démystifier le «mystère Québec».

