Des gens ont attendu trois heures pour du McDonald’s en France

Un McDonald’s de Moissy-Cramayel en Seine-et-Marne, en France, a vu des kilomètres de voitures devant son restaurant, lundi, quand il a rouvert son service à l’auto.

Pour la première fois depuis le confinement, les Français pouvaient enfin manger des «nuggets».

Une certaine Valentine Pelous‎ a filmé la congestion monstre où l’on voit des gens attendre, dans leur voiture, pour commander.

C’est effrayant. On dirait que ça ne finit plus.

Selon le média français Ouest-France, des individus auraient patienté trois heures avant de pouvoir parler à un employé.

Pardon?

Trois heures? C’est genre la durée d’un film du Seigneur des anneaux... version longue.

Cette attente aurait été causée parce que le restaurant McDonald’s a renforcé ses mesures d’hygiène et de sécurité.

Eh ben.

