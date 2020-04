The Offspring reprend une pièce popularisée par Joe Exotic dans la série Tiger King

Le groupe punk californien The Offspring a fait la même chose que tout le monde durant la quarantaine: il a regardé une certaine série documentaire sur Netflix.

Dans le dernier mois, la série Tiger King était sur toutes les lèvres.

Si on allait encore travailler au bureau, nul d’autre que cela aurait été un excellent sujet de conversation autour de la machine à café.



Mais à la place, on s’en est parlé sur Zoom.

Dans tous les cas, ça revient au même: TOUT LE MONDE a été flabbergasté par l’étrange saga dont le personnage principal, Joe Exotic, est un éleveur de tigres gay redneck mégalomane chanteur politicien drogué désormais emprisonné pour avoir (ATTENTION DIVULGÂCHEUR) comploté afin d’assassiner sa rivale, Carole Baskins.

Les membres de The Offspring ont visiblement eux aussi trippé sur la série, et c’est la raison pour laquelle ils ont repris la chanson Here Kitty Kitty, qu’interprète Joe Exotic dans la populaire série.





Dans sa publication Facebook, la bande de Dexter Holland insiste toutefois sur le fait qu’il ne s’agit pas d’une chanson composée par Joe Exotic, mais bien d’une pièce qui était originalement interprétée par The Clinton Johnson Band.

Avec humour, ils ajoutent également que leurs épouses se sont mises à se texter récemment, et que même si elles aiment beaucoup leurs maris, elles ont parfois envie de les donner à manger aux tigres.



À des fins de bonheur généralisé, voici le clip de Here Kitty Kitty, telle qu'interprétée par Joe Exotic.

