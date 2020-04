«Voyons, tab*****!»: le Dragon Dominic Brown en colère contre un entrepreneur

Dominique Brown, propriétaire de Chocolats Favoris et dragon, n’a pas mâché ses mots à l'égard d’un autre entrepreneur dans une publication Facebook.

Brown reproche au propriétaire d’entreprise qu’il a choisi de ne pas nommer de s’inquiéter du sort des entreprises plutôt que de celui des aînés dans les CHSLD.

«Je viens de lire une des publications FB les plus révoltantes depuis un moment: un entrepreneur qui appelle les gens à s’ouvrir les yeux et demande au gouvernement de cesser d’accorder autant d’attention aux CHSLD et de plutôt se préoccuper des entrepreneurs de petites entreprises avec pignon sur rue qui risquent de tout perdre, car ils représentent l’avenir, eux.»

L’homme d’affaires affirme comprendre la crainte des entrepreneurs de la province, mais rappelle que la santé des Québécois demeure quand même ce qu’il y a de prioritaire.

«Je compatis sincèrement avec les entrepreneurs qui l’ont difficile actuellement. Nous passons nous aussi par toutes sortes d’épreuves, mais rien qui menace nos vies. Tu ne m’entendras pas me plaindre, je n’ai pas le temps. Le gouvernement a déjà annoncé plein de programmes (informe-toi) pour les PME et c’est tant mieux, mais je n’attends pas après ça.»

M. Brown termine sa publication en annonçant qu’il ne fera plus affaire avec l’entreprise de la personne en question.

