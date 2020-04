Des dentistes français se déshabillent pour dénoncer la pénurie de masques

En France, des dentistes apparaissent nus sur Instagram pour manifester contre le manque de masques de protection.



Quand ils ont été obligés de cesser leur pratique en mars dernier en raison de la COVID-19, les chirurgiens dentistes de France ont solidairement cédé leur matériel de protection au personnel des hôpitaux et des maisons de retraite, comme le rapporte Creapills.

Mais voilà, avec la reprise graduelle des activités normales dans l’Hexagone, les dentistes doivent rouvrir leurs cabinets le 11 mai prochain.

Petit problème à l’horizon: ils n’ont plus de masques et de gants.



Pour sensibiliser le gouvernement, les médias et le public à ce léger souci, de nombreux dentistes français ont décidé de lancer le mot-clic #Dentisteapoil sur Instagram pour accompagner des clichés d’eux-mêmes, dans leurs cabinets, dans leur plus simple appareil.



Ils sont évidemment le plus souvent cachés par un élément du décor et ils arborent pour la plupart une pancarte montrant le mot-clic #Dentisteapoil.

Olivier Véran, le ministre français de la Santé, a promis 150 000 masques aux dentistes, une offre jugée dérisoire par ces derniers puisqu’ils sont 42 000 sur l’ensemble de leur territoire.



Un calcul très simple permet de déterminer que cela ne fait même pas 4 masques par dentiste.





Après les images sur Instagram, une vidéo devrait être publiée ce lundi 27 avril.



