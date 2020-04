Il y a un problème avec l’énigme des chats dans les coins d’une pièce qui circule sur Facebook et il faut qu’on en parle

Depuis le début du confinement lié à la pandémie de COVID-19, une énigme mettant en vedette des chats circule beaucoup sur Facebook.

Cette énigme, la voici:



«Dans une chambre carrée, il y a 4 chats dans chaque coin de cette pièce.

Devant chaque chat, il y a 3 chats.

Combien y a-t-il de chats en tout????»



L’auteur de ces lignes l’a vue passer au moins quinze fois.

Quinze fois, il a cherché la réponse en se creusant les méninges, et quinze fois, il a été déçu de constater que la réponse est [ATTENTION DIVULGÂCHEUR POCHE]: 4.



J’étais déçu PARCE QUE ÇA NE SE PEUT PAS!!!



J’ai donc décortiqué cette énigme pour faire la démonstration qu’il y a réellement un problème.

Voici mes explications.



En gros, le problème se situe au niveau de l'expression «dans chaque coin».

Le mot «chaque» désigne quelque chose qui fait partie d'un ensemble et qui est considéré isolément.

Ainsi, si «dans chaque coin» il y a 4 chats, cela sous-entend, puisqu'il s'agit d'une chambre carrée (avec 4 coins, donc), qu'il y a minimalement 16 chats. (4 x 4 = 16).

À ce point-ci de l'énigme, c'est ce que vous devriez avoir en tête.

Ensuite, de quelle façon les 16 chats sont placés dans une chambre pour que seulement 3 d'entre eux soient devant chaque autre chat, c'est de la science fiction. C’est juste impossible.



Or, pour arriver à «résoudre» l’énigme telle qu’elle se lit actuellement, il faut interpréter «il y a 4 chats dans chaque coin» comme si cela signifiait «il y a 4 chats et chacun d’entre eux est placé un coin».

C’est bien entendu une interprétation erronée de l’adjectif indéfini «chaque» et, en plus, cela donne la réponse de l’énigme: «il y a 4 chats».

L'énigme originale, en anglais, se lit ainsi: «In each corner of a square room is a sitting cat. In front of each cat, there are 3 cats, and on the tail of each cat, there is a cat. How many cats are there in the room?».

Bon, oublions la partie de la queue qui n'existe pas dans la traduction française poche et concentrons-nous sur la première phrase: «In each corner of a square room is a sitting cat.»

Ça se traduit ainsi: «Dans chaque coin d'une chambre carrée, il y a UN chat.»

Il n’y a qu'UN chat dans chaque coin!



Il n’y en a pas quatre!

Quand on remplace «quatre» par «un» dans la version française, les choses deviennent soudainement plus claires.



«Dans une chambre carrée, il y a un chat dans chaque coin de cette pièce.

Devant chaque chat, il y a 3 chats.

Combien y a-t-il de chats en tout????»

Et la réponse est bien évidemment «Quatre».

Comment les choses sont quand l'énigme est bien traduite.



Voilà!

Problème réglé.

Partagez ce texte à tous ceux qui publient cette énigme de m*rde!!!

