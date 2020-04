Une fillette reprend Rage Against the Machine et ça bûche

À tous ceux peinés de rater le spectacle de Rage Against the Machine qui devait se dérouler cet été sur les plaines, nous comprenons votre douleur.

Par contre, nous sommes ici pour vous remonter le moral.

Audrey, une jeune Malaisienne a repris Killing in the Name, le plus gros succès du groupe, avec un homme adulte qui semble être son père.

Sa maîtrise des paroles n’est pas parfaite, mais elle a énormément de coeur.

Continue ton beau travail Audrey!