Une influenceuse prétend boire des smoothies au sperme pour se protéger contre le coronavirus

Une influenceuse britannique, mère de 2 enfants, a un moyen plutôt d’inusité d’améliorer son système immunitaire: elle boit des smoothies contenant le sperme de son petit ami.

Trace Kiss, 32 ans, est une culturiste professionnelle et une personnalité Instagram spécialisée dans le conditionnement physique et l’alimentation santé.



Elle se considère également végétalienne.



Il y a quelques semaines, elle a toutefois fait une révélation étonnante sur Instagram, et cela a eu pour effet de braquer les projecteurs sur elle.

Boosting the immune system is your BEST way of preventing and overcoming illness and disease, of course there are many ways to do this; vitamins, raw foods and semen!



«Améliorer votre système immunitaire est La MEILLEURE façon de prévenir et de combattre les maladies. Bien sûr, il y a plusieurs manière de le faire. Vitamines, nourriture crue et sperme!», y affirmait-elle dans une publication.





Au moins quatre fois par semaine (mais idéalement à chaque jour), elle ingère un smoothie contenant des épinards, du brocoli, des poivrons...et du sperme.

Le liquide séminal est une gracieuseté de son petit copain et elle le conserve précieusement dans un plat Tupperware placé dans son réfrigérateur.

De plus, mensuellement, elle s’en étend dans le visage afin d’adoucir sa peau et lui faire garder son apparence de jeunesse.

Selon elle, même si c’est une pratique inhabituelle, consommer du sperme de cette manière est une chose «santé, gratuite, qui contient des vitamines et des minéraux», selon un entretien qu’elle a accordé au magazine Closer.



«Cela fait quatre ans que je le fais et je ne me suis jamais sentie aussi bien. Je ne suis jamais malade. Pendant cette pandémie, je n’ai pas peur de tomber malade parce que mon système immunitaire est si fort», a-t-elle déclaré aux journalistes de Closer.

C’est après avoir lu que l’actrice Heather Locklear utilisait le sperme comme traitement pour la peau de son visage que Kiss a consulté un dermatologue qui lui a assuré qu’il n’y avait rien de mal à essayer.





Kiss souffrait en effet de rosacée, une affection de la peau qui se manifeste par des rougeurs au centre du visage, sur les joues, le nez, le menton ou le front.



Elle a donc demandé à un ami au gymnase où elle s’entraînait s’il pouvait lui fournir du sperme.

Après quelques jours de traitement, elle ne pouvait pas croire le résultat.

Quand elle a ensuite découvert que la liqueur séminale pouvait contenir des dizaines de vitamines et de minéraux, elle a décidé d’en ingérer dans ses smoothies quotidiens.



Maintenant qu’elle a un petit ami depuis 2 ans, il est désormais plus facile de s’approvisionner.





«Parfois, j’ai ma dose quotidienne par mes activités sexuelles. Mais puisque je ne vis pas avec mon copain, quand nous ne sommes pas ensemble, il me produit un échantillon. Quand j’en ai beaucoup, j’en congèle», a-t-elle affirmé au magazine britannique.

«Mon petit ami est enchanté que je mange son sperme. Il en parle à tous ses amis. Mais je ne sais pas ce que leurs petites copines en pensent, par contre», ajoute celle qui a 418 000 abonnés sur Instagram.

