Cette interprétation a cappella de «La femme d’or» de Gerry Boulet vous fera pleurer de joie

Après des années d’absence, Les Gerry’s sont de retour.

Les Gerry’s, c’est Maxime Carbonneau, Yannick Chapdelaine, Vincent Fafard, Mathieu Grégoire, Nicolas Michon, Pier-Yves Poulain Blais et Guillaume Tremblay, un «quatuor à sept voix» qui s’amuse à reprendre des chansons de Gerry Boulet dans le style barbershop.

On les croyait morts et enterrés depuis belle lurette, mais on dirait que grâce à la magie du confinement, ils ont pu ressusciter.

«On était partis su'a brosse. Une grosse dérape de 6 ans», précisent-ils dans la publication Facebook accompagnant dans laquelle les membres de la troupe interprètent le classique «La femme d’or», qui se retrouvait bien entendu sur le Rendez-vous doux de Gerry Boulet lancé en 1988.

On ne sait pas pour l’instant si cette réunion virtuelle n’était que ponctuelle ou si le déconfinement ramènera les Gerry’s sur scène.

Puisque la bande fête ses 10 ans, on peut croire qu’une quelconque célébration est prévue lors du retour à la normale.

