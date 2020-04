21 photos poignantes d'enfants qui jouent enfin dehors après 6 semaines enfermés en Espagne

L'Espagne est enfin sortie (très partiellement) de son confinement totale cette semaine, au grand plaisir des enfants qui étaient enfermés depuis plus de six semaines.

Dimanche 26 avril, les enfants ont reçu l'autorisation de sortir de leur maison par le gouvernement, qui avait imposé des restrictions pour freiner la pandémie de COVID-19 parmi les plus sévères du monde.

• À lire aussi: 17 photos épeurantes d'Américains très armés pour manifester pour le déconfinement

Les photographes de l'AFP ont parcouru les rues quasi désertes dans plusieurs villes du pays pour immortaliser ces moments touchants.

Voici quelques clichés touchants:

AFP Ines, 11 ans, et sa petite soeur Mar, 9 ans, 26 avril 2020, Barcelone.

AFP Ines, 11 ans, et sa petite soeur Mar, 9 ans, 26 avril 2020, Barcelone.

AFP Un homme et son fils, masqués, en bicyclette, Seville, 26 avril 2020.

AFP Jan, 5 ans, dans les rues de Barcelone le 26 avril 2020.

AFP Deux enfants font de la trottinette avec leur père à Madrid, 26 avril 2020.

AFP Une femme et ses trois enfants, tous masqués, aux Îles Canaries, le 26 avril 2020.

AFP Rosi aide sa fille Vera, 10 ans, à enfiler ses patins à roulettes, Îles Canaries, 26 avril 2020.

AFP Rosi aide sa fille Vera, 10 ans, à patiner, Îles Canaries, 26 avril 2020.

• À lire aussi: 13 masques funky faits au Québec pour avoir du style malgré tout

AFP Un enfant joue au soccer avec son père sur la plage de Can Pere Antoni, à Palma de Mallorca, 26 avril 2020.

AFP Des enfants s'amusent dans un parc de Seville, le 26 avril 2020.

AFP Deux enfants s'amusent sur la plage de Portixol, à Palma de Mallorca, 26 avril 2020.

AFP Une femme et une fillette s'amusent à la corde à danser dans les rues de Valence, le 26 avril 2020.

AFP Un homme et son fils à la plage de Can Pere Antoni, à Palma de Mallorca, 26 avril 2020.

AFP Naidelin, 5 ans, prend la pose avec sa poupée qui porte elle aussi un masque dans les rues, sur les Îles Canaries le 26 avril 2020.

• À lire aussi: Un vétéran de 99 ans amasse 25 millions en marchant dans son jardin pour les travailleurs de la santé

AFP Un petit garçon en trottinette avec sa mère à Seville, le 26 avril 2020.

AFP Une fillette court dans un parc de Seville, le 26 avril 2020.

AFP Un homme joue au soccer avec son fils dans les rues de Valence le 26 avril 2020.

• À lire aussi: Un cerisier japonais millénaire en fleurs malgré les catastrophes

AFP Une jeune fille s'étire sur sa bicyclette dans un parc de Séville, le 26 avril 2020.

AFP Un homme traverse les rues de Seville avec un bambin, le 26 avril 2020.

AFP

L'Espagne a été l'un des pays les plus touchés par la COVID, avec plus de 23 000 décès, devancé seulement par l'Italie et les États-Unis. Les mesures de confinement, très sévères, avaient été imposées le 14 mars, empêchant entre autres aux enfants de sortir de la maison.

À VOIR AUSSI