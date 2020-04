Fisher-Price lance des jouets pour honorer les travailleurs essentiels

Tasse-toi G.I. Joe, y’a des nouveaux héros en ville.

Sans masque, sans cape, #thankyouheroes, la nouvelle collection de jouets de Fisher-Price rend hommage aux travailleurs essentiels.

Parmi les nouvelles figurines, on retrouve des infirmiers, des médecins, des techniciens en soins médicaux d'urgence, des livreurs et même un épicier.

Les figurines sont déjà disponibles en précommande au prix de 20 dollars américains, mais 15 de ces dollars iront à une oeuvre venant en aide aux travailleurs essentiels.

Les jouets devraient arriver à destination d’ici le 31 décembre 2020.

Mattel, la compagnie derrière Fisher-Price s’est aussi mise à la productions de visières et de masques en tissu pour les professionnels de la santé, en ayant déjà produit plus de 500 000. Elle a aussi lancé Playroom, une plateforme numérique qui fournit des activités et du contenu gratuit pour les enfants.

Aussi sur le Sac: