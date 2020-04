Geneviève Guilbault demande aux Québécois d’être «dociles» et ça ne passe pas

La vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault, a demandé aux Québécois d’être «dociles» en point de presse, mercredi, et il semble que le terme en a dérangé plusieurs.

• À lire aussi: [VIDÉO] Le Dr Horacio Arruda a hâte de faire du camping

• À lire aussi: «Okay garlic»: les sous-titres YouTube en anglais pendant le point de presse du gouvernement n'ont aucun bon sens

La députée caquiste de Louis-Hébert remplaçait le premier ministre au point de presse quotidien sur la COVID-19.

«Alors, si on réussit tout ça, si on est prudents, si on est dociles et si on est disciplinés, on va réussir ce plan de réouverture des régions comme on va réussir les autres plans de réouverture d’autres secteurs du Québec sans relancer la pandémie. Donc, c’est l’objectif, relancer le Québec sans relancer la pandémie, et c’est en respectant les consignes de santé publique qu’on va réussir à le faire», a déclaré Mme Guilbault.

Le terme a tellement fait sourciller sur les réseaux sociaux que la ministre de la Santé publique est revenue sur ce moment, l’instant d’un tweet, afin de rediriger le tir.

«La langue française est si belle et variée... que j’aurais dû employer le terme “discipliné” plutôt que “docile” lors du point de presse aujourd’hui. Loin de moi l’idée d’offenser qui que ce soit, au contraire! Les Québécois sont exemplaires depuis le début. Gardons le cap!» a-t-elle écrit.

La langue française est si belle et variée... que j'aurais dû employer le terme "discipliné" plutôt que "docile" lors du point de presse aujourd'hui. Loin de moi l'idée d'offenser qui que ce soit, au contraire! Les Québécois sont exemplaires depuis le début. Gardons le cap! — Geneviève Guilbault (@GGuilbaultCAQ) April 29, 2020

Après des semaines confinés à la maison, les Québécois et Québécoises seraient-ils à fleur de peau?

«DE QUOI, À FLEUR DE PEAU???? C’EST QUOI TON O*** DE PROBLÈME?», me direz-vous.

Ailleurs sur le Sac de chips :