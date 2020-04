Meryl Streep qui se met en boisson devient un phénomène web

Le 26 avril dernier, certaines des plus grandes voix du théâtre musical se sont réunies (virtuellement bien sûr) pour rendre hommage à Stephen Sondheim, légendaire compositeur et parolier américain.

Sondheim, à qui on doit entre autres les comédies musicales Sweeney Todd, Gypsy et West Side Story, a soufflé 90 bougies le 22 mars dernier.

Parmi les participants au concert diffusé en direct sur YouTube figurait une des actrices les plus surestimées de tous les temps selon Donald Trump, Meryl Streep.

En compagnie de Christine Baranski et Audra McDonald, Streep a interprété The Ladies Who Lunch, tirée de la pièce Company.

Plutôt que se maquiller et enfiler leurs plus beaux habits, les trois femmes sont restées en robes de chambre et ont opté pour l’ingurgitation de plusieurs boissons alcoolisées.

Dès que les images de Streep sont arrivées sur internet, les gens se sont immédiatement reconnus dans la grande dame du cinéma.

when it's Monday (?) morning pic.twitter.com/1w6kFRhsJp — Dave Itzkoff (@ditzkoff) April 27, 2020

Meryl Streep is our eternal mood. Period. pic.twitter.com/P2s2hZyj0o — OFF | miranda priestly. (@mirxndapriestly) April 27, 2020

Ce n’est évidemment pas la première fois que Meryl Streep devient un meme. Une image d’elle criant avec enthousiasme au SAG Awards de 2017 avait généré beaucoup de blagues à l’époque.

