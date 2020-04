Une famille retrouve son chien 54 jours après l’avoir perdu à cause d’une tornade

Alors qu’une tornade s’approchait de leur maison, Eric et Faith Johnson ont été avertis par leur brave chienne Bella et ont eu le temps de se réfugier dans leur bain.

La tornade, de niveau 4 sur l’échelle de Fujita améliorée, a détruit leur maison du quartier Johnson, à environ une heure de Nashville au Tennessee.

Depuis ce tragique événement, Bella, le berger australien, manquait à l’appel.

Le couple a tenté de la retrouver avec plusieurs méthodes, comme de laisser des vêtements dehors pour attirer la chienne avec l’odeur en plus de bien sûr demander aux voisins de garder l'oeil ouvert.

Eric et Faith ont enfin retrouvé espoir quand un employé d’une entreprise de toilettage d’animaux a repéré Bella dans une ruelle. Sarah Romeyn, qui aidait le couple, a installé des caméras à l’extérieur de la ruelle grâce à l’aide du A.A.R.F (All About Rescue and Fixin ’Inc.).

Le chien était bel et bien Bella et elle a enfin été réunie avec sa famille.

Le trio a encore bien du travail à faire pour reconstruire leur maison, mais au moins ils sont réunis.

