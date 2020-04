Étienne Boulay partage d’excellents conseils pour diminuer les frictions dans un couple

L’ancien joueur de football et animateur de télé Étienne Boulay a utilisé TikTok pour faire connaître les trucs qu’il utilise pour réduire les conflits dans son couple à tous ses abonnés.

Dans une courte vidéo publiée sur le réseau social qui croît à la vitesse grand V, Boulay a partagé 3 trucs qui, selon lui, permettent de diminuer les frictions dans le couple.



Revoici donc les trois trucs d’Étienne Boulay:



1- Dites à votre conjointe «Calme-toi».



Ça marcherait tout le temps, selon l’athlète.



2- Dites à votre conjointe «Capote pas pour rien!»



Ainsi, elle comprendra qu’elle capote pour rien.



3- Dites à votre conjointe «Relax!»



Un mot comme “Relax” va lui faire comprendre qu’elle a juste besoin de relaxer.

Si on se fie au regard de sa conjointe Maïka Desnoyers, que l’on voit également dans la vidéo, il ne fait aucun doute que ces conseils sont TRÈS pertinents et qu’ils permettent, en effet, de résoudre les conflits.

N’hésitez pas à les employer!

