Facebook ajoute un câlin avec un coeur à ses réactions et tout le monde le veut

À défaut de câlins réels, Facebook offre maintenant la possibilité d’envoyer à ses proches une étreinte virtuelle: par ces temps de pandémie, le premier réseau social du monde a décidé d’élargir la palette des réactions possibles sur sa plateforme.

À chacun des posts de leurs «amis», les utilisateurs peuvent désormais choisir de réagir à l’aide du célèbre bonhomme jaune, serrant cette fois affectueusement dans ses bras un coeur rouge.

Attention voici des images très pixelisées:

L’emoji, censé apporter un peu de réconfort, sera la septième réaction possible sur Facebook, aux côtés des classiques «J’aime», «J’adore», «Haha», «Waouh», «Triste » et «Grrr». Cela faisait cinq ans que Facebook n’en avait pas ajouté une nouvelle.

Le petit nouveau sera «un moyen pour les gens de montrer leur soutien aux autres en cette période inédite», a expliqué un porte-parole de la compagnie, Alexandru Voica, en citant l’épidémie de Covid-19.

Pour l'instant, la réaction n'est pas disponible pour tout le monde, causant de grandes frustrations sur le réseau social (pas le film là).

«Cette nouvelle réaction sera disponible la semaine prochaine dans le monde et vous pourrez l’utiliser pour réagir aux publications, commentaires, images, vidéos et autres contenus sur l’application et sur Facebook.com», a assuré le porte-parole.

Sur l’application de conversation Messenger, le coeur rouge habituel dont les internautes peuvent gratifier un message pourra être transformé par un coeur rose et violet en train de battre.

Pas la première nouvelle réaction

Facebook a déjà ajouté une fleur mauve pour la Fête des mères, ainsi qu'un drapeau arc-en-ciel pour la Fierté. Chaque fois, ces réactions sont restées disponibles pour un temps limité seulement.

Facebook et ses applications de messagerie ont connu une forte hausse de leur trafic depuis le début de la pandémie et la mise en place de mesures de confinement partout dans le monde.

À VOIR AUSSI