Une femme fait une chute mortelle alors qu’elle posait pour fêter le déconfinement

Une jeune femme originaire du Kazakhstan a connu une fin atroce alors qu’elle est tombée en bas d’une falaise haute de 35 mètres pendant qu’une amie la prenait en photo.



Olesia Suspitsina, 31 ans, était allée se balader au parc Duden, d’Antalya en Turquie, en compagnie d’une amie ukrainienne, Larysa Kamalova, pour célébrer la fin locale de la quarantaine liée à la pandémie de COVID-19, selon ce rapporte News1.



Les deux jeunes femmes auraient bu du vin et auraient eu une conversation vidéo avec une autre amie.

Puis, Suspitsina aurait escaladé une barrière de sécurité pour que Kamalova puisse la photographier alors qu’elle se tenait au bord de la falaise avec, en arrière-plan, une chute d’eau.



C’est à ce moment que les choses auraient tourné au vinaigre, selon le New York Post.



Celle qui travaillait comme guide touristique dans sa région d’adoption aurait perdu pied et serait tombée, sous les yeux horrifiés de son amie, 115 pieds (35 mètres) plus bas dans la mer.

Kamalova aurait immédiatement appelé les secours. Mais malgré l’intervention de plusieurs équipes, c’est sans vie que son corps a été repêché par la police marine de l’endroit.



La mort de Suspitsina a été classée «accidentelle» par la police.

