Voici 13 énigmes à partager sur votre mur pour épater vos abonnés

Le confinement est le moment parfait pour aiguiser notre intelligence.

C’est aussi le moment parfait pour passer trop de temps sur les médias sociaux.

Cette combinaison magique cause une hausse en popularité des énigmes et devinettes partagées sur les médias sociaux. Vous en avez vu plein, c’est sûr.

Et bien, pu besoin de faire de recherche. Nous sommes là pour vous.

Voici 13 énigmes à partager pour montrer à vos amis que vous êtes vraiment plus intelligents qu’eux.

Note: si vous ne trouvez pas la réponse, cliquez sur les images des énigmes et allez fouiller dans les commentaires. Les gens aiment écrire qu'ils ont trouvé la bonne réponse!

Un test de QI officiel.

Oui!!! Pourquoi???

Pour votre oeil de lynx!

Votre survie en dépend!

Si vous êtes un détective!

Pouvez-vous relevez le défi?!?

Si vous utilisez une calculatrice, on vous juge.

Heille! Génies seulement!!!

Juste! Quatre! Heures!

Pour les esprits mathématiques...

Nous non plus on ne sait pas c’est quoi une bécasse.

Pour épater vos amis. Hi hi hi!

Pour prouver vos connaissances zoologiques.

À ceux qui ont trouvé toutes les réponses: Félicitations, vous êtes super intelligents.

Aux autres: ce n’est pas grave, on vous aime pareil.

