Disney sort des masques faciaux pour la bonne cause et ils sont plutôt cool

Disney est l’une des nombreuses compagnies à s'être tournée vers la fabrications et la vente de masques de protection en tissus durant la pandémie de covid-19.

Les masques se vendent en paquet de 4, tous sous un thème comme Star Wars, les princesses ou Pixar. L’ensemble est 20 $US et est offert en précommande seulement sur le site de Disney.

Parmi tous les paquets de masques, plusieurs auront un coup de coeur pour celui de Star Wars parce qu’il comprend BÉBÉ YODA!

Ce personnage de la série The Mandalorian a touché le monde entier avec ses grandes oreilles et ses yeux expressifs et on veut TOUT à l'effigie de «the child».

Disney promet de donner tous les profits de cette vente (jusqu’à 1 million) de masques à Medshare, un organisme qui aide les hôpitaux dans les régions plus pauvres des États-Unis à obtenir de l’équipement. L'entreprise va aussi donner 1 million de masques à des familles dans le besoin.

En plus de Star Wars, voici les autres options de masques Disney:

1. Marvel

2. Princesses

3. Pixar

4. Mickey & Minnie

5. Animaux Disney

Rappelons que les masques n'empêchent pas de contracter la COVID-19. Les masques permettent de réduire la diffusion des gouttelettes de salive que nous produisons en parlant et en respirant, réduisant ainsi notre risque d'infecter quelqu'un d'autre. Les masques ne remplacent pas les mesures de protection comme la distanciation sociale ou encore le lavage de mains, qui sont beaucoup plus efficaces.

Rendez-vous sur le site de Disney pour voir les masques.

