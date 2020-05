Eugenie Bouchard vend aux enchères un souper avec elle mais au prix où c’est rendu, oubliez ça

La 332e meilleure joueuse de tennis au monde veut faire sa part en ces temps difficiles.



Pour ce faire, elle a décidé de participer au ALL IN CHALLENGE, une initiative où des athlètes mettent aux enchères différentes «expériences» pour la bonne cause.

À titre d’exemple, sur la «Journée ultime des Flyers de Philadelphie avec Eric Lindros», l’offre supérieure est actuellement à 16 000$ et pour une ronde de 18 trous de golf avec l’ex-vedette de la NBA Charles Barkley, elle est présentement de 37 000$.



Eugenie, elle, offre une expérience tennis complète à la personne qui remportera la mise.

On parle de:

Assister au tournoi de tennis de son choix, n’importe où dans le monde.

Voir une partie de Genie à partir de la loge de la joueuse, en compagnie de toute son équipe.

Aller souper avec elle après la partie.

Gagner une raquette et une paire de chaussures autographiées par l’athlète

C’est quand même un pas pire forfait!

Sauf que c’est pas donné à toutes les bourses...



Si la mise initiale était somme toute abordable à 2500$, compte tenu de ce que contient tout le lot, une semaine après la mise à l’enchère, le commun des mortels doit en faire son deuil.



Les enchères sont rendues à 22 000$ au moment de taper ces lignes...et il reste 11 jours à l’encan!



On aimerait vous souhaiter bonne chance, mais à moins que vous soyez un prince saoudien qui a fait fortune dans le pétrole, on se doute bien que vous n’allez pas participer.

(Ceci étant dit, si vous êtes un prince saoudien qui a fait fortune dans le pétrole, n’hésitez pas à nous le signaler par courriel: on aime toujours avoir des nouvelles de nos lecteurs.)

Au moins, c’est pour la bonne cause!



Feeding America, Meals on Wheels, World Central Kitchen et No Kid Hungry sont les organismes qui seront heureux de toucher l’importante somme.

