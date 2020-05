6 vidéos à publier sur le mur de ton ami pour son anniversaire (quand tu ne sais plus trop quoi écrire)

Avec les notifications Facebook nous annonçant l’anniversaire de nos amis depuis des années, l’écriture de petits messages sur leur mur est devenue une tâche à la fois lassante et anxiogène.

Nous avons tous épuisé notre réserve de déclinaisons des expressions «Bonne fête» et «Joyeux anniversaire», et aucune quantité de points d’exclamation ou d’emojis festifs ne sont assez pour se distinguer des amis du secondaire et de la famille élargie de notre ami qui ont déjà publié, sur un fond de bonhomme sourire, «Bonne fête!!!! Prends soin de toi :) :P :)»

Que faire donc pour agréer la lecture de son mur à votre ami et pour, surtout, vous faire sortir du lot?

Au Sac de chips, on a la solution.

Youtube.

Eh oui, Youtube.

La plateforme héberge tout ce dont vous avez besoin. Des chaînes spécialisées créent des vidéos qui souhaitent un joyeux anniversaire au plus de prénoms que possible. Suffit de rechercher «Joyeux anniversaire (Prénom du ou de la fêté-e)»

Pour l'exercice, prenons le prénom «Alex». (Au hasard là... L’autrice de ce texte n’a surtout pas d’ami qui s’appelle Alex et qui célèbre son anniversaire aujourd’hui!)

Voilà donc 6 vidéos pour souhaiter un joyeux anniversaire à votre ami.

Un bonne fête magnifiquement quétaine.

En anglais, MAIS C’EST SI COOL, Y’A DES DINOSAURES!

• À lire aussi: Vous pouvez maintenant inviter un lama à vos réunions vidéo pour quelques dizaines de dollars

Pour les fans de cinéma ET de saxophone.

En anglais aussi, mais c’est correct, c’est international.

On peut aussi tomber sur... des affaires... euh... spéciales? (Pour adulte seulement)

Bien sûr vous pouvez aussi juste chercher «Joyeux anniversaire» pour encore plus de résultats.

On n’a pas dit que ce serait un bon résultat.

Ailleurs sur le Sac de chips: