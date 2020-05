Neve Campbell possiblement de retour dans Scream 5

Bonne nouvelle pour les films de slashers du milieu des années 90, Sidney Prescott pourrait revenir au grand écran dès l’an prochain!

La franchise Scream célèbrera ses 25 ans en 2021, et pour souligner le tout, nous aurons droit à un cinquième chapitre de la saga.

Dans une récente entrevue avec Rotten Tomatoes, Neve Campbell, principale protagoniste de la série, a mentionné qu’elle est présentement en négociations avec le studio pour reprendre son rôle.

Par contre, l’actrice qu’on a pu voir récemment dans House of Cards a aussi mentionné qu’elle est un peu appréhensive de participer à un Scream sans la participation de Wes Craven. Le maître de l’horreur moderne avait assuré la réalisation des quatre premiers films de la série, mais il est décédé en 2015.

Par contre, Campbell a aussi affirmé que Matthew Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, les réalisateurs de Scream 5, lui ont écrit une lettre disant que Craven est une de leurs plus grandes inspirations et qu’ils souhaitent vraiment lui faire honneur.

À Bettinelli-Olpin et Gillett, on doit Ready or Not, un des succès surprises en suspense des dernières années.

Nous souhaitons bonne chance à toute l’équipe de Scream 5.

Aussi sur le Sac: