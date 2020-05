14 vedettes québécoises qui portent le masque (Avec plus ou moins de style)

Avec le masque de protection qui devient une nouvelle icône de mode (en plus de protéger les autres de nos bibittes), il était évident que certaines vedettes allaient publier des photos d’elles le portant fièrement.

Voici donc 14 vedettes d’ici qui portent le masque de protection.

Anaïs Favron

Geneviève Borne

Félix-Antoine Tremblay

Mitsou Gélinas

Léa Clermont-Dion

Jean-Michel Anctil

Charles Lafortune

Guy A. Lepage

Stéphane Laporte

Anik Jean

Jean-Philippe Dion

Jessica Barker

Laurent Duvernay-Tardif (Bien sûr)

Marc Labrèche

Capture d'écran, Le cœur a ses raison

N’oubliez pas que le plus important est de rester à deux mètres de distance et de vous laver les mains. Et surtout, ne vous touchez pas le visage!

