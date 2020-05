Horacio Arruda s’excuse pour sa danse hip-hop et annonce qu’il ne fera plus de vidéos drôles

Le directeur national de santé publique nous a habitués depuis le début de la crise pandémique à sa personnalité colorée et à des implications dans divers projets amusants, mais c’est maintenant chose du passé.

Mardi, visiblement émotif en conférence de presse, le Dr Horacio Arruda s’est excusé pour sa danse hip-hop dans un clip controversé. Il a du même coup annoncé la fin de ses implications de ce genre pour le futur.

«Ça n'a jamais été mon intention de blesser qui que ce soit. Plus jamais, je n'utiliserai les médias sociaux dans ce contexte-là», a-t-il témoigné.

Le Dr Arruda a été au centre d’une certaine controverse en début de semaine alors qu’on le voyait danser dans la vidéo d’un certain Rod le Stod. Les profits liés à la chanson Oragio devaient aller au Refuge des jeunes de Montréal. L’organisme s’est dissocié de l’œuvre, lundi, affirmant ne pas avoir été consulté.

Il a tenu a expliqué le contexte et mettre les pendules à l’heure.

«Premièrement, je voudrais dire que depuis janvier, je travaille du mieux que je le peux avec les personnes ici, le système de la santé afin d’éliminer ce virus», a-t-il affirmé.

«Chaque nuit, à 2 h du matin, je me réveille pour voir combien de gens meurent. J’ai toujours du respect. Pour moi, les statistiques sont des personnes, des familles. Je n’ai jamais voulu insulter personne», a-t-il ajouté.

Le Dr Arruda a expliqué recevoir énormément de messages positifs et négatifs et qu’il tente de répondre à tout le monde. Il ne savait pas que la vidéo était destinée à être publique.

«Je ne me suis jamais associé pour collecter des fonds. J’ai appelé le Refuge aujourd’hui pour expliquer la situation et pour présenter mes excuses, a-t-il soutenu. J’ai toujours été moi-même. Je suis comme je suis, mais je vais cesser de faire ce genre de vidéos parce que des gens utilisent ça contre ma crédibilité et mon dévouement.»

Alors que plusieurs se sont offusqués de cette fameuse danse hip-hop, certains croient que M. Arruda n'aurait pas à s'excuser pour ce genre de chose. C'est le cas de la députée indépendante Catherine Fournier.

«Vraiment triste que le Dr Arruda doive «s'excuser» ainsi pour avoir participé à une vidéo pour une bonne cause, alors qu'il met clairement tout son cœur et son énergie dans la crise actuelle. Perso, ce que je trouve gênant, c'est qu'on en soit rendu à exiger ça», a-t-elle écrit sur Twitter.

Si la situation actuelle n'a rien de drôle, là, elle l'est encore moins.

