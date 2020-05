Maripier Morin pose un geste généreux pour les employés de trois hôpitaux

Depuis le début de la pandémie de covid-19, plusieurs vedettes québécoises ont leur coeur sur la main et multiplient les beaux gestes pour remercier les gens du milieu de la santé pour le travail colossal qu'ils mènent au front.



Voilà que c'est au tour de Maripier Morin de faire sa part, à sa façon, pour saluer le dévouement du personnel médical de première ligne.



À l'occasion de la journée nationale des infirmières, mardi 12 mai, l'animatrice a partagé sur son compte Instagram une vidéo d'un peu plus de quatre minutes, filmée il y a de ça quelques jours.



Dans le montage, on y voit celle qui est aussi femme d'affaires expliquer qu'elle et son équipe ont préparé des sacs cadeaux remplis de petites attentions, provenant de 35 compagnies différentes, dont 24 sont des compagnies québécoises.



L'opération s'est déroulée sur deux jours, alors que lors de la seconde journée, Maripier a eu l'aide du propriétaire du restaurant Le pois penché, Imad Nabwani, pour offrir des repas.



Dans le grand respect des consignes et masquée, elle est allée offrir ces cadeaux au personnel de trois hôpitaux montréalais, soit l'Hôpital général juif, l'Hôpital Catherine-Booth et l'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal.



«MERCI à tous les infirmiers et infirmières. En cette journée internationale des infirmiers et infirmières, j'aimerais dire un gros MERCI à tout le personnel médical de première ligne de la province et du pays qui se bat d'arrache-pied contre la COVID-19. Pour les remercier de leur dévouement durant la crise sanitaire, mon équipe et moi avons décidé de remettre 175 sacs cadeaux et 50 repas Le Pois Penche aux infirmiers et infirmières de Jewish General Hospital, Catherine Booth Hospital et Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal pour qu'ils profitent d'un moment pour eux!



En commentaires, ses abonnés ont été nombreux à saluer cette belle initiative pour saluer le travail des infirmiers et infirmières!



