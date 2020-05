Un Québécois filme les levers de soleil de chez lui à Percé et vous serez jaloux

À l’heure où plusieurs Québécois sont encore confinés à la maison, particulièrement dans la région de Montréal, un Gaspésien partage des images qui font rêver.

Sur sa page Facebook, le propriétaire de l'Hotel Motel Vagues Vertes, Bernard Faubert, diffuse depuis le début du confinement des vidéos à couper le souffle du lever de soleil sur Percé et son célèbre rocher.

• À lire aussi: 27 photos qui vous donneront envie de partir en Gaspésie maintenant

Disons simplement que L'Anse-à-Beaufils, située dans l’ancienne municipalité de Cap-d'Espoir maintenant fusionnée à Percé, offre une vue imprenable sur le rocher et ses levers de soleil.

Avec sa permission, nous vous partageons quelques publications de M. Faubert.

D’abord, l'incroyable lever de soleil du 7 mai dernier, «direct dans le fameux trou du rocher»:

Filmé à 4:48, parce que oui, le soleil se lève déjà aussi tôt.

Voici également quelques photos de ces moments splendides:

De magnifiques clichés captés entre 4h45 et 5h20 le matin du 19 avril 2020.

Et finalement, voici une vidéo du calme de la mer à 6h du matin le 17 avril:

«Pour les gens de la ville», écrit M. Faubert. On écoute le bruit des oiseaux et on le remercie.

Wow!

Alors, gens de la ville, en attendant de pouvoir profiter des merveilles qu’offrent les différentes régions québécoises et de retrouver toutes leurs beautés, admirons!

Bonne journée.

#RestezChezVous

À VOIR AUSSI