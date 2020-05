Gino Chouinard émeut Horacio Arruda avec ses bons mots à Tout le Monde en parle

Horacio Arruda a reçu une grande vague de sympathique et de soutien de la part des Québécois, suite à la petite «controverse» qu'a suscitée sa désormais fameuse «danse du confinement». Voilà qu'on a appris, hier, dimanche, que le docteur a pu également compter sur l'appui de nul autre que Gino Chouinard.



Tous deux invités sur le plateau de Tout le monde en parle, les deux hommes sont revenus, brièvement, sur ce moment qui a fait couler beaucoup d'encre dans les derniers jours.



En effet, Gino Chouinard a été invité à commenter la vidéo devenue virale, alors que dans les heures qui ont suivi sa diffusion, il avait mentionné son malaise sur les réseaux sociaux.



«Je me gêne pas là-dessus. Sincèrement, vous vous êtes bien expliqué là-dessus, mais je dois vous dire un truc: j'ai vu la vidéo en direct. Je ne l'avais pas vue avant, j'ai éprouvé un malaise en la voyant. Mais je n'ai pas commenté en ondes, j'ai laissé l'émission se terminer et après je me suis questionné à savoir si c'était opportun. On franchissait le cap des 3000 morts...», a d'abord expliqué l'animateur de Salut bonjour.



Capture d'écran

Gino Chouinard a ensuite ajouté qu'il avait plutôt compris, lors des excuses du docteur Arruda lors du point de presse le jour suivant, que c'était par bonté qu'il avait pris part à cette vidéo.



«J'ai déduit un truc de ça: poser un jugement et un regard sur une situation sans connaître l'envers de la médaille et le contexte, je vais essayer de l'éviter dorénavant», a simplement laissé tomber l'animateur.



Capture d'écran



La rencontre entre les deux hommes s'est terminée sur une note positive, alors que Gino Chouinard a tenu à offrir quelques bons mots à l'égard du directeur national de la santé publique.



«Vous êtes un homme extraordinaire et la vague d'empathie que vous avez eue à votre endroit, ça, ça n'a pas de prix, docteur Arruda. C'est extraordinaire ce que les Québécois ont fait majoritairement à votre endroit pis vous le méritez parce que à tous les jours vous êtes là. Vous nuancez ce qui se passe, vous nous apprenez des mauvaises nouvelles avec une authenticité extraordinaire, je pense que ça vous revient», a louangé Gino Chouinard.



Ils ont même blagué d'aller prendre un verre ensemble au Portugal, lorsque tout ça sera fini.



Tout est bien qui finit bien!



