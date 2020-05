Plusieurs croient que Ryan Seacrest, d'American Idol, a éprouvé un malaise en direct à la télé, et voici pourquoi

De nombreux téléspectateurs se sont inquiétés de l'état de santé de l'animateur à la suite de la présentation de la finale de l'émission American Idol, dimanche soir.



En effet, plusieurs admirateurs de Seacrest ont manifesté leur inquiétude sur les réseaux sociaux après que l'homme de 45 ans eut paru légèrement confus, vers la fin de l'émission.

• À lire aussi: Un journaliste apparaît en ondes sans pantalon, croyant qu’on ne s’en rendrait pas compte

Is @RyanSeacrest okay? Not making light of this. He went from normal to his speech being off and his eye shutting halfway. #ryanseacrest #AmericanIdol pic.twitter.com/9LCKTLjxpe — M. Drake Krueger (@KingDraqula) May 18, 2020





Sur Twitter, les internautes ont fait remarquer que son propos était moins énergique qu'à l'accoutumée et que son œil droit semblait à moitié ouvert et enflé, alors que l'animateur était apparemment en pleine possession de ses moyens au début de l'émission.

So like... I’m not a doctor and I don’t play one on TV but did Ryan Seacrest have a stroke on national TV tonight? #AmericanIdol #AnericanIdolFinale pic.twitter.com/SuuOMlv0yS — Whitney Spears (@WhitneyDuhrkopf) May 18, 2020



Son absence de l'émission matinale Live with Kelly and Ryan, lundi matin, a accru les inquiétudes relativement à son état de santé.

98% sure ryan seacrest had a stroke on live TV last night. he’s not on live with kelly this morning, either, which is...concerning pic.twitter.com/3j9R2bMbfm — kim windyka (@kimlw) May 18, 2020



Des porte-parole de l'animateur ont pourtant fait parvenir au magazine People un communiqué réfutant la théorie selon laquelle l'animateur aurait éprouvé un malaise en direct à la télé.



«Ryan n'a pas eu de malaise hier soir. Comme beaucoup de gens maintenant, Ryan s'ajuste à la nouvelle normalité et cherche à trouver un équilibre entre son travail et son domicile. À cela s'ajoute le stress de devoir diffuser une émission en direct de chez lui. Avec Live with Kelly and Ryan, American Idol, On Air with Ryan Seacrest et les spéciaux familiaux de Disney, il a jonglé avec trois ou quatre emplois à l'écran ces dernières semaines et il a besoin de repos», ont écrit ses représentants.

• À lire aussi: Véronique Cloutier reste coincée dans un ascenseur, forçant presque Pierre Hébert à animer

Puis, coup de théâtre, Seacrest était de retour à son poste mardi matin à Live with Kelly and Ryan.



Il en a profité pour remercier celui qui l'avait remplacé lundi pendant qu'il prenait une journée de congé en raison de son épuisement.

«J'aimerais remercier Mark [Consuelos] de m'avoir remplacé hier. C'est apprécié. Il est tellement bon. Et, aussi, merci pour les souhaits de prompt rétablissement pour mon épuisement. Je travaillais 24 heures sur 24, alors j'ai pris une journée pour me reposer. Et nous voici de retour à Live», a déclaré Seacrest.

À voir aussi dans le Sac de chips: