Cette parodie qui mélange coronavirus et course de chevaux devient virale pour les bonnes raisons

Avec les mesures de confinement et la mise sur pause de tous les services non-essentiels dans les derniers mois, plusieurs se sont retrouvés avec beaucoup de temps libre.



On ne sait pas qui est derrière la page YouTube Maui_En_Français, mais une chose est sûre, cette personne a eu l’idée aussi saugrenue que fantastique d’allier la COVID-19 à une course de chevaux pour créer une magnifique métaphore de la situation actuelle au Québec.

Alors que la majorité d’entre nous ont suivi religieusement les conseils du bon docteur Arruda en ce qui a trait au confinement, il y en a maintenant plusieurs qui n’en peuvent plus, qui ne tiennent plus en place et qui sont prêts à braver les consignes du gouvernement.

Dans la course ci-dessous qui nous rappelle les beaux jours de l'hippodrome Blue Bonnets, les chevaux «Confinement» et «Docteur Arruda» étaient bien partis, mais ont-ils maintenu la cadence?



À vous de le découvrir!

