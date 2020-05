Ces verres de bière en forme d’haltère vous permettront de garder la forme en levant le coude

On n’arrête pas le progrès!



Bien avant le mozusse de coronavirus, les êtres humains aimaient deux choses: 1-faire du sport et 2-prendre un coup.

• À lire aussi: À 93 ans, elle reçoit 150 bières en cadeau après avoir tenu une pancarte «J’ai besoin de bière»

Et à cause de cette mautadite pandémie, on a beaucoup négligé la première pendant qu’on abusait de la seconde.

Mais avec les beaux jours qui arrivent et la perspective, un jour, de reprendre une vie normale, on cherche tous un moyen de refaire un peu d’activité physique pour nous remettre en forme.

• À lire aussi: Voici comment recevoir 25$ grâce à votre prochain 5 à 7 virtuel

C’est ici qu’entrent en scène les verres à bière de Gemsho Glass.

Image Gemsho Glass





En forme d’haltère, ils permettent de se muscler les bras tout en buvant du bon liquide (qui peut être de l’eau, tsé, si vous le voulez).

Image Gemsho Glass





Chaque haltère peut contenir 25 onces (700 mL) de liquide, ce qui équivaut à environ 2 bières ou environ 2 canettes de boisson gazeuse ou très précisément 700 mL d’eau.

Image Gemsho Glass





Ils sont en vente sur le site de la compagnie, au coût de 29,99 dollars étasuniens pour 2 verres.

Image Gemsho Glass





La fête des pères arrive à grands pas! Grouillez-vous si vous voulez qu’ils arrivent à temps...

À voir aussi sur le Sac de Chips: