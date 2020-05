Rick Hughes s'ouvre courageusement sur sa dépendance à l’alcool et aux drogues

Le chanteur Rick Hughes a publié sur Facebook un émouvant message à l’occasion de ses 17 ans de sobriété.

Celui qui s’est tout d’abord fait connaître au sein de la formation Sword en avait long dire, ce mercredi, à propos des dépendances aux drogues et à l’alcool.



Sobre depuis 17 ans, il a saisi son clavier et a composé un long message à l’intention de ceux qui souffrent de telles dépendances.



«Je fête aujourd’hui ma renaissance... Le 20 mai 2003 j’ai commencé ma nouvelle vie sans alcool, tout le reste a pris le bord... cigarettes, problème d’argent et de comportement, l’abus de drogue dur, de la malbouffe, du manque de sommeil... je ne désire pas tout les énumérer, mais j’ai laissé derrière moi il y a aujourd’hui 6209 jours une vie de souffrance...», dit-il d’entrée de jeu.

Il explique ensuite les mécanismes physiques et psychologiques qui font en sorte que l’abus de substance puisse faire de tels ravages.



«La dépendance tord vos pensées afin que vous vous concentriez sur tous les aspects négatifs, vous laissant désolé pour vous-même ou irrité, haineux et honteux», déclare-t-il notamment.

«Votre dépendance l'emporte sur votre capacité à prendre des décisions saines, elle l'emporte sur votre amour pour votre famille et elle l'emporte sur votre volonté de vivre.

“Aimer sans être aimé, pleurer sans être consolé, voila ce que j'appelle souffrir”», affirme-t-il ensuite en guise de conclusion.

Son message semble avoir touché le coeur de nombreux Québécois puisque des centaines de personnes y avaient réagi.



Sous sa publication Facebook, de nombreux commentateurs remercient le chanteur et le félicitent pour ses années passées à l’écart des problèmes de consommation.

