Non, The Undertaker n’a pas peur des concombres (Et lâchez-le avec ça)

Le légendaire lutteur The Undertaker est allé au podcast Pardon My Take, où il a remis les pendules à l’heure concernant une vilaine rumeur circulant à son sujet.

Selon ladite rumeur, la montagne de muscle aurait peur des concombres.

Eh oui, comme les chats sur internet.

«OK, soyons clairs. [...] Je n'ai pas peur des concombres. Je n'aime tout simplement pas les concombres.»

C’est compris?!?!

Quand l’animateur du podcast a ri de l’idée qu’un des lutteurs les plus légendaires de l’histoire des lutteurs soit terrifié quand on amène des concombres dans une pièce, The Undertaker a répondu qu’il allait probablement quitter la pièce en question.

Ah quand même!

Il dit aussi que c’est pire quand les concombres sont coupés plutôt qu’entiers.



Mais ne le méprenez pas! Ce n’est pas une peur, il n‘aime juste vraiment, vraiment, vraiment, vraiment pas ça!

Vous pouvez écouter l’entrevue ici.

