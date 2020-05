[VIDÉO] 8 moments magiques de la rencontre entre François Legault et Marc Bergevin

La rencontre entre le premier ministre du Québec François Legault et le directeur général du Canadien de Montréal Marc Bergevin, vendredi, dans l’est de Montréal, a été parsemée de petits moments magiques.

Ils étaient ensemble pour distribuer des couvre-visage à la station de métro Cadillac.

1er moment: les questions pour Marc Bergevin

François Legault s’avance pour dire à Marc Bergevin qu’il a des questions.

«Si t’as des bonnes questions, tu vas avoir des bonnes réponses», dit Bergevin.

Legault fait une blague sur la présence des journalistes.

2e moment: les deux scénarios de François Legault

François Legault affirme avoir deux scénarios pour le Canadien.

«Pour moi, il y a deux scénarios: on vise la coupe Stanley à court terme et on garde Shea Weber et Carey Price, ou on vise la coupe Stanley à moyen terme et on les échange pour des plus jeunes. C’est quoi, votre choix?» a demandé Legault.

3e moment: silence radio de Bergevin

4e moment: recul subtil de Jonathan Drouin en arrière-plan

C’est à ce moment que Legault remarque Drouin, parce que le vice-président principal affaires publiques et communications pour le Canadien et le Groupe CH, Paul Wilson, le pointe du doigt.

5e moment: le retour des scénarios

François Legault fait part à Drouin des deux scénarios qu’il entrevoit pour le Tricolore.

6e moment: Bergevin refuse toujours de commenter

Au moins, il fait une blague sur le fait qu’ils vont être seuls un peu plus tard.

7e moment: Legault qui parle des mauvaises performances de Drouin

«Y’a du monde qui dit que, des soirs – là, je fais attention à mes mots, je les cherche en maudit –, que ça ne marche pas. Ce n’est pas parce que vous n’essayez pas, mais vous êtes obligés de dire aux journalistes: “Ce soir, j’aurais pu en faire plus.” Ce n’est pas drôle!» dit Legault à Drouin.

8e moment: le Dr Arruda qui donne des masques sur le côté

On dirait même que deux personnes se chamaillent pour avoir un couvre-visage du Canadien.

