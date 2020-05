«L’alligator d’Hitler» est mort à 84 ans

Le zoo de Moscou a annoncé que son alligator Saturn est décédé, à l’âge impressionnant de 84 ans.

Le reptile lui était arrivé en juillet 1946 quand il avait été retrouvé par des soldats britanniques.

En effet, il avait perdu sa demeure au zoo de Berlin à la suite du bombardement du 23 novembre 1943. Il s’était alors échappé de son aquarium en ruine.

Malgré tout, une fois arrivé à Moscou, la rumeur s'est vite répandue qu’il arrivait en fait de la collection personnelle d’Adolf Hitler.

Saturn a passé les 74 années suivantes de sa vie à se régaler de lapins, de rats et de poissons tout en étant une des vedettes du zoo.

Dans le communiqué, le zoo explique: «Nous avons essayé de prendre soin du vénérable alligator avec le plus grand soin et attention. Il était pointilleux sur la nourriture et adorait se faire masser avec une brosse. S'il n'aimait pas quelque chose, il rongeait les décorations en béton.»

Quant aux rumeurs concernant les origines de Saturne, le zoo ajoute: «Cependant, même si, théoriquement, il appartenait à quelqu'un - les animaux ne sont pas impliqués dans la guerre et la politique, il est absurde de leur reprocher des péchés humains.»

