7 fois où des animaux qu’on ne s’attendait pas à voir à Montréal ont créé l’émoi

Montréal, ville de toutes les surprises.

Vous avez sûrement tous vu la baleine dans les eaux de Montréal en fin de semaine. Mais le mammifère marin n'est pas le seul animal à s'être aventuré dans la métropole à la grande surprise des humains qui vivent sur le béton. C'est quoi ça? Un animal?

En effet, les Montréalais se sont retrouvés face à face avec la faune à quelques reprises et évidemment, au Sac de chips, on vous en avait parlé chaque fois.

Voici 7 fois où des animaux qui n'avaient pas d'affaire là ont créé la surprise dans la métropole:

1. Commençons donc sans surprise par la baleine à bosse près du quai de l’Horloge, en mai 2020.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Photo Agence QMI, Joël Lemay

En pleine pandémie, cette baleine s’est déconfinée plutôt loin de chez elle et les experts espèrent qu’elle rebrousse chemin le plus tôt possible.

2. Les dindes sauvages dans les rues vides de Montréal... puis dans les rues pleines.

Toujours en pleine pandémie, des dindes sauvages ont été repérées marchant bien tranquillement dans le quartier Pointe-aux-Trembles, dans l’est de Montréal.

C’était également arrivé à presque pareille date l’an dernier, sur la rue de Bordeaux, dans le quartier Rosemont.

3. Évidemment, mentionnons l’alligator qui a traversé le boulevard Jarry comme si de rien n’était en décembre 2019.

Plutôt cool.

Les gens ont capoté (avec raison).

4. Un canard dans le métro en septembre 2019.

A-t-il vécu des arrêts de service? Que pense-t-il des wagons AZUR? Quelle est sa station de métro favorite? Pourquoi c’est pas Monk?

Tant de questions... et si peu de réponses nous avons obtenues.

5. Un phoque à Verdun le 2 janvier 2017.

Un phoque a été aperçu le 2 janvier à Verdun, alors qu’il se prélassait au soleil sur les berges glacées.

Dans une vidéo partagée sur le site Flickr par Jean-Marc Lacoste, un vidéaste amateur, on observe l’animal étendu sur les glaces du fleuve Saint-Laurent.

6. Lady le python, lousse dans les rues de Verdun pendant plus d’un mois en septembre 2016.

Il s'en passe des choses à Verdun.

Lady le python de Verdun a été retrouvé affaibli à deux pas de la cour où des équipes de la Ville l’avaient cherché au début du mois.

PHOTO D'ARCHIVES, AGENCE QMI

Évidemment, grâce à sa cavale, le python était très en vogue en 2016.

7. Le harfang des neiges qui s'est pavané devant une caméra du MTQ en janvier 2016.

Notre animal emblématique avait rapidement fait le tour du monde après s’être pointé la face dans une caméra de surveillance routière dans l’ouest de la métropole.

Que dire de la capture d’écran spectaculaire!

Voilà ce qui conclut notre petit tour d'horizon de l'étonnante et temporaire faune montréalaise.

Ah, et sachez que même si nous n'avons pas inclus les coyotes dans ce top, puisque leur présence n'est plus si surprenante que ça, nous aimerions rappeler qu'eux aussi ont souvent créé l'émoi...

