Ils saccagent le magasin Steve’s et se font arrêter guitares à la main

Après la fin d’une manifestation pacifique, qui a pris naissance au centre-ville de Montréal aux alentours de 17h00, un petit nombre d’individus ont défié les forces policières placées en rang.

Selon les informations de TVA Nouvelle, peu après que le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) ait demandé aux manifestants de se disperser, des gaz lacrymogènes ont été lancés dans la foule.

Près de là, des individus ont fracassé des vitres de plusieurs commerces sur la rue Sainte-Catherine non loin de la rue Saint-Laurent. Plusieurs vitres du magasin spécialisé en musique Steve’s ont été cassées et plusieurs personnes ont pénétré dans le commerce en y volant des guitares et autres objets de valeur.

Les policiers sont intervenus quelques minutes plus tard en procédant à l’arrestation de plusieurs personnes qui avaient volé des guitares.

Les vidéos montrant très clairement des gens volant des instruments de musique chez Steve's pourront être utilisées par les policiers pour retrouver ces contrevenants et les arrêter, a rappelé l'ex-policier Mario Berniqué, en entrevue à LCN pour commenter les événements.